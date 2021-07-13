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13.07.2021 20:53
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин пообещал поддержать транспортное машиностроение

Текст: Владимир Кузьмин (Тверь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8507)
Премьер-министр Михаил Мишустин 13 июля познакомился с настоящим и будущим российского пассажирского железнодорожного транспорта. Глава правительства посетил Тверь и местный вагоностроительный завод (ТВЗ).

Производственные площади предприятия позволяют выпускать на нем несколько моделей одноэтажных и двухэтажных вагонов разного типа, и не только для железной дороги, но и для метрополитена. В Твери были созданы электропоезда "Иволга" для Московских центральных диаметров. В этом году завод подготовил уже третью модификацию поезда. Ее максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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Прошел премьер по первому уровню двухэтажного вагона нового поколения. "Честно скажу откровенно абсолютно: мне здесь нравится. Когда-то все мы ездили на поездах достаточно активно. Очень симпатично и главное, что все продумано", - оценил он увиденное. Большая работа, по его мнению, проведена с точки зрения внутреннего дизайна. "Если зайти, посмотреть, тут места немного, но когда мы сидим, разговариваем, то никаких проблем нет", - осмотрел он купе. Заглянул глава правительства в специальное детское купе с изображениями планет и ракет.

Михаилу Мишустину продемонстрировали концепт нового плацкартного вагона для российских железных дорог. "Представляете, студенческие команды, друзья если поедут, мне кажется, очень удобно, очень комфортно сделано, эргономика продумана", - сказал председатель правительства.

Вагонами тверской завод обеспечивает не только российские железные дороги. Один из крупных экспортных контрактов - поставка 1300 единиц для Египетских национальных железных дорог.

Глава правительства поблагодарил рабочих за их труд и не исключил, что в какой-то перспективе ТВЗ получит от правительства дополнительную помощь. Сотрудники затронули ситуацию с существенно выросшими ценами на металл. Мишустин напомнил о введении экспортных пошлин на продукцию металлургов. Сейчас министерство промышленности и торговли занимается расчетами, какие металлоемкие производства необходимо поддержать за счет средств, которые будут получены от пошлин.

Важным партнером ТВЗ стала группа компаний "Ключевые системы и компоненты" (КСК). Здесь же в Твери она наладила производство систем и компонентов для рельсового подвижного состава. Заказчиками выступают более 200 компаний в России и Европе. Михаил Мишустин осмотрел тверскую производственную площадку КСК и заявил, что абсолютно важно помогать предприятиям транспортного машиностроения. "Транспортное машиностроение - один из ключевых элементов развития всей экономики, поэтому меры поддержки Фонда промышленности и все те инструменты, которые сегодня имеет минпромторг, должны распространяться на эту отрасль", - подчеркнул премьер. Он поручил министерству сверить все потребности конкретных производителей, чтобы они попадали под меры поддержки.

Транспортное машиностроение - один из ключевых элементов развития всей экономики

В Тверской области активно развивают многие другие направления, в том числе туристическое. Губернатор региона Игорь Руденя рассказал о проекте особой экономической зоны рекреационного типа "Волжское море", где уже действуют крупный отель и спа-комплекс, в будущем предстоит построить аквапарк.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Михаил Мишустин, когда ознакомился на макете с дорогими отелями и виллами, призвал ориентировать подобные кластеры на людей со средним достатком. "Люди, у которых средний достаток, а вы знаете, какая средняя зарплата в стране, конечно, должны иметь возможность получить эти услуги на хорошем уровне. Уверен, у вас это все достаточно хорошо может получиться, - обратился глава правительства к губернатору. - Я бы попросил вас рассмотреть эту возможность". Он пообещал дать поручение Ростуризму помочь проекту с финансированием.

Между тем

Михаил Мишустин выделил более 15 миллиардов рублей на закупку машин "скорой помощи" и школьных автобусов. Регионы получат не менее 1600 единиц санитарного транспорта. Это потребует более 5,5 миллиарда. "Во многих больницах машин "скорой помощи" недостаточно, а те, что есть, зачастую сильно изношены", - отметил ранее председатель правительства. Почти 10 миллиардов рублей предусмотрено на закупку не менее 4100 школьных автобусов.

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