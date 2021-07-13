В Гидрометцентре спрогнозировали окончание аномальной жары в Москве

К началу следующей недели температурный фон в столичном регионе вернется в свой привычный ритм. Днем температура будет в диапазоне 27-29 градусов тепла, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что с четверга, 15 июля, в столице ожидается облачность, небольшие дожди и сухие грозы. Такие грозы считаются крайне редким природным явлением. "Будет греметь гром, молнии сверкать, а дождь будет либо совсем маленький, 5 мм, либо вообще его не будет", - уточнил метеоролог.

Пока же, до конца недели, в столице температура будет в пределах 32-34 градусов днем, и 17-23 ночью.

Ранее в интервью "Российской газете" Роман Вильфанд рассказал, что лето в нынешнем году аномально жаркое. "Глобальное потепление приводит к тому, что тренд на потепление ощутим, а далее будет еще более явным. Наиболее заметно теплеют зимние месяцы. Но и летом тоже происходит повышение температурного режима. Так, нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года! "Еще теплее был июнь 1999 года", - уточнил ученый.