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Рубрика: Общество

Повторится ли в России аномальное лето 2010 года

Повторится ли в России аномальное лето 2010 года
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
До конца недели в центре европейской территории может продержаться очень жаркая погода. Насколько это опасно для людей и природы? И может ли жара снова привести к природным катастрофам, как было 11 лет назад? О том, каких погодных сюрпризов россиянам ждать в ближайшее время, в интервью "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ближайшие дни в столичном регионе — до 32—35 градусов,что соответствует экстремальным значениям. Могут быть побиты многие температурные рекорды. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС В ближайшие дни в столичном регионе — до 32—35 градусов,что соответствует экстремальным значениям. Могут быть побиты многие температурные рекорды. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
В ближайшие дни в столичном регионе — до 32—35 градусов,что соответствует экстремальным значениям. Могут быть побиты многие температурные рекорды. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Роман Менделевич, может, мы все уже отвыкли от нормальной погоды, когда зимой - зима, а летом - лето, поэтому нынешняя погода и кажется нам аномальной?

Роман Вильфанд: Нет, лето в нынешнем году действительно аномально жаркое. Глобальное потепление приводит к тому, что тренд на потепление ощутим, а далее будет еще более явным. Наиболее заметно теплеют зимние месяцы. Но и летом тоже происходит повышение температурного режима. Так, нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года! Еще теплее был июнь 1999 года.

Но в то же время напомню, что первая декада июня была прохладной. Июнь в этом году начинался с заморозков в Московской области. Но затем пришел мощный антициклон, и практически до конца первого летнего месяца держалась жара. 23 июня температура достигла 34,8 градуса, и это был рекорд не только этого дня, но и месяца в целом.

А июль в Москве в целом тоже будет жарким?

Роман Вильфанд: Да, потому что с первых чисел месяца уже установился очередной стационарный антициклон. Уже точно, что он до конца текущей недели будет определять погоду в центре Европейской России. Развитие прогностических схем Росгидромета позволяет надежно прогнозировать погоду на ближайшие 6-7 дней. И это мировой уровень.

А дальше возможны разные сценарии - либо антициклон начнет разрушаться, либо так и останется над нами. Мы эти сценарии оценим в середине июля.

И тогда это будет очень напоминать июль 2010 года?

Роман Вильфанд: Скажем так: сложится довольно тревожная ситуация с точки зрения пожароопасности и для москвичей, и для жителей близлежащих областей. Но напомню, что в 2010 году стационарный антициклон целых 52 (!) дня определял погоду в европейской части страны.

Нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года!

Тогда в июне практически не было осадков, как и в июле. Земля очень высохла. А сейчас в апреле и мае осадков выпало больше нормы, а в июне - около нормы. Запасы продуктивной влаги (это влага в верхнем метровом слое почвы, там, где расположена корневая система растений) хорошие. Но за последние 10 дней все-таки происходит иссушение верхних слоев почвы. Осадков нет, а температуры воздуха и верхних слоев почвы экстремально высокие. Для небольших кустарников вероятность возгорания увеличивается. По расчетам Росгидромета, в течение нынешней недели на большей части Центрального округа класс пожарной опасности повысится до высокого - четвертого. А в ряде регионов - Рязанской, Владимирской, Костромской, Ярославской и других областях - до чрезвычайного пятого.

Если антициклон простоит до 25 июля, то ситуация еще сильнее осложнится. Пока же прогнозировать это сложно. Могут и дожди хлынуть - и тогда от жары не останется и следа.

В ближайшие дни в столичном регионе - до 32-35 градусов, что соответствует экстремальным значениям. Могут быть побиты многие температурные рекорды.

Вы говорите, что глобальное потепление непременно приведет к росту зимних и летних температур. Но ведь в этом году зима была достаточно морозной и снежной, а два прошлых летних сезона - прохладными и дождливыми...

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Вильфанд рассказал, насколько может измениться климат в России

Роман Вильфанд: Я говорю о тренде. А он виден при осреднениях температуры. Если сравнить, например, одно десятилетие с другим, то потепление уже заметно. Это подтверждают и специалисты Росгидромета, и ученые Всемирной метеорологической организации. И даже уже каждое пятилетие может быть теплее предыдущего. Но внутри десятилетки погода может быть самой разнообразной - могут быть и холодные годы. И если каждое десятилетие будет теплее предыдущего, то начнет меняться жизнь. Из-за высоких температур и изменения количества осадков начнет меняться структура почвы. Потребуются новые удобрения. Все чаще станет повторяться ситуация, когда температура будет переходить через ноль в отрицательные или положительные значения. Это означает повторение оттепелей и похолоданий. Значит, нужно будет изобретать другой асфальт, который будет более устойчивым к таким перепадам.

На севере будет выпадать больше снега, значит, потребуются более прочные крыши. Вечная мерзлота перестанет быть вечной, поэтому нужно рыть котлованы под фундаменты. Укреплять нефте- и газопроводы. Изменение климата неизбежно, но бояться этого процесса не стоит. Это не катастрофа! Нужно уже сейчас начинать адаптироваться к нему. Эти проблемы экономические, инженерные, управленческие.

А для метеорологов же адаптация будет сводиться к созданию систем раннего предупреждения различных опасных явлений, в том числе возникновения стационарных антициклонов. Думаю, лет через 10-15 мы уже сможем прогнозировать с использованием вероятностных подходов. Это уже управление рисками, что очень важно, так как на основе таких прогнозов экономисты смогут заблаговременно просчитать возможный ущерб для экономики. Приведу пример: смерчи для Москвы - довольно редкое явление. Вероятность их возникновения - одна сотая процента. А если будет прогноз, что риск развития смерчей над Москвой составляет 20%, то власти уже смогут заблаговременно подготовиться и не допустить разрушающих последствий.

Насколько до конца века может потеплеть климат?

Роман Вильфанд: Если создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу, переходить на "зеленую экономику", тогда повышение температуры не превысит 2 градусов (повышение до 1,5 градуса, как заложено в Парижском соглашении по климату, вряд ли сейчас уже возможно). Но если ничего не делать, тогда температура может вырасти сразу на 5 градусов. И вот это уже драматично.

Если не предпринимать никаких мер, средняя температура может вырасти сразу на пять градусов

Есть еще такой интересный факт, связанный с обратными положительными связями: чем быстрее тают верхние слои вечной мерзлоты, тем интенсивнее выделяется в атмосферу метан. Это один из самых эффективных парниковых газов. Он улавливает радиационное излучение от поверхности земли, и приземный слой еще больше нагревается. И еще быстрее тает вечная мерзлота.

А что на юге происходит этим летом? То Крым заливает, то Краснодарский край! Хотя в июле на наших курортах погода обычно жаркая и спокойная.

Роман Вильфанд: Над Черным морем с начала лета формировалась ложбина низкого давления, что всегда создает условия для формирования осадков. Хочу отметить, что возникновение серьезнейших дождей было предсказано за трое суток. Это отметили и власти Сочи.

Июль на наших курортах будет теплым, но не аномально жарким. Средняя температура - плюс 30-32 градуса. Температура воды в море- плюс 24-25 градусов (в Краснодарском крае) и плюс 23-24 градуса (в Крыму). Вполне комфортная температура для купания.

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