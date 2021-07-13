В Минске готовы к расширению биржевой торговли с Ярославской областью

Бизнес в Союзном государстве, благодаря продуктивному диалогу на площадках регионального сотрудничества, и в этом году продолжает наращивать свою экспортную "мускулатуру", с удовлетворением признают экономические обозреватели.

И в качестве оперативного примера ссылаются на итоги завершившегося визита на универсальную товарную биржу Беларуси делегации деловых кругов с берегов Волги - Ярославля - главного претендента на звание столицы российского Золотого кольца.

Партнеры довольно быстро нашли общий язык, согласовав детали экспорта белорусской продукции в этот российский регион через площадку БУТБ. Дело в том, поясняет БЕЛТА, что руководство одного из ведущих производителей мороженого и кисломолочных продуктов Ярославской области выразило заинтересованность в закупке крупных объемов сливочного масла и сухого обезжиренного молока на биржевых торгах. А, кроме того, рассматривается и возможность использовать биржевую платформу для продажи готовой продукции российского производства в Китай с применением механизма транзитных сделок.

Заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило, на слова которого ссылается агентство, сообщил, что в этом году биржевой экспорт сливочного масла в Россию растет рекордными темпами. Только по результатам полугодия поставки увеличились более чем в шесть раз, причем и в натуральном, и в стоимостном выражении.

Вместе с тем, Мацевило дал понять, что руководство биржи готово не только обеспечить ярославских коллег сырьем, но и помочь с экспортом готовой продукции на рынки третьих стран, с которыми у нее накоплен опыт взаимодействия. "Насколько мне известно, Китай - один из основных торгово-экономических партнеров Ярославской области. Для нас это тоже приоритетный рынок, который мы с конца прошлого года активно и успешно осваиваем. Уверен, что аккредитованным на бирже китайским компаниям будут интересны производимые вами товары молочной группы", - полагает представитель БУТБ, которая считается одной из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе.