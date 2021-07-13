Вильфанд предупредил москвичей о "тепловом стрессе"

В Москве аномальная жара держится уже восемь дней и такую ситуацию можно назвать "тепловым стрессом", пояснил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура превышает норму на 8-10 градусов, особенно сложная ситуация наблюдается в центральных кварталах мегаполиса. Там даже по ночам температура не опускается ниже 20 градусов. Это, по словам метеоролога, связано с большим количеством небоскребов, огромные стены которых воспринимают солнечное тепло днем и отдают его ночью.

Вильфанд напомнил, что самыми жаркими и засушливыми считаются летние сезоны 1972 и 2010 годов. Так, в 1972 году температура выше 20 градусов держалась 24 дня. А в 2010 году стационарный антициклон не пускал прохладу в центр европейской территории, в том числе в Москву целых 52 дня. Но при этом лето и 1972, и 2010 годов было очень засушливым. Сейчас же, по словам Вильфанда, в апреле, мае и июне выпало все-таки много осадков.

Ранее в интервью "Российской газете" Роман Вильфанд пояснил, что за последние десять дней все-таки происходит иссушение верхних слоев почвы. Осадков нет, а температуры воздуха и верхних слоев почвы экстремально высокие. Для небольших кустарников вероятность возгорания увеличивается. По расчетам Росгидромета, в течение нынешней недели на большей части Центрального округа класс пожарной опасности повысится до высокого - четвертого. А в ряде регионов - Рязанской, Владимирской, Костромской, Ярославской и других областях - до чрезвычайного пятого.