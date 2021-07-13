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13.07.2021 05:50
Рубрика: Культура

Международный кинофестиваль в Забайкалье перенесли из-за COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Девятый Забайкальский международный кинофестиваль решили перенести на следующий год. Как сообщается на сайте краевого правительства, в этом году провести мероприятие мешает сложная эпидемиологическая обстановка.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что очередной кинофестиваль должен был пройти в Забайкалье еще в 2020-м, но из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен на 2021 год. В июне текущего года было решено изменить формат и провести с первого по третье октября программу "8 ½ фильмов" как "Эхо" фестиваля. Теперь стало ясно, что и это не лучший выход.

"Безопасное проведение кинофестиваля ни в полном формате, ни в сокращенной программе пока представляется невозможным. Оргкомитет надеется, что в 2022 году Чита будет готова вновь принять гостей - звезд кинематографа, стать эпицентром культурной и кинематографической жизни Забайкальского края и всей страны", - рассказали организаторы.

Международный кинофестиваль - это первый в регионе фестиваль кино. Он уже стал традиционным мероприятием для Забайкалья, где собираются известные артисты со всей страны. Помимо конкурсной программы проходят мастер-классы, питчинги и дискуссии.

В регионах Культура Кино и ТВ Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

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