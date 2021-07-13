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13.07.2021 14:11
Рубрика: Происшествия

Грозивший выбросить ребенка мужчина вернул мальчика в безопасное место

Текст: Дмитрий Машуков

Житель Иркутска, грозивший выбросить с парапета 13-го этажа трехлетнего ребенка, вернул его на балкон, сообщает РИА Новости. После этого мужчина перебрался из опасного места в квартиру.

Житель Иркутска пригрозил выбросить ребенка с балкона 13 этажа

Ранее появилась информация о том, что горожанин угрожает сбросить с балкона ребенка, находящегося у него на руках, и требует встречи с женой. На контакт с полицией и спасателями мужчина не шел.

Спасатели развернули под балконом так называемый "куб жизни". Во время попыток правоохранителей завязать разговор с иркутянином в городе пошел дождь и начался ветер.

Причиной такого поведения мужчины называют проблемы в семье.

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