Грозивший выбросить ребенка мужчина вернул мальчика в безопасное место

Житель Иркутска, грозивший выбросить с парапета 13-го этажа трехлетнего ребенка, вернул его на балкон, сообщает РИА Новости. После этого мужчина перебрался из опасного места в квартиру.

Ранее появилась информация о том, что горожанин угрожает сбросить с балкона ребенка, находящегося у него на руках, и требует встречи с женой. На контакт с полицией и спасателями мужчина не шел.

Спасатели развернули под балконом так называемый "куб жизни". Во время попыток правоохранителей завязать разговор с иркутянином в городе пошел дождь и начался ветер.

Причиной такого поведения мужчины называют проблемы в семье.