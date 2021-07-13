В Иркутске развернули "куб жизни" после угроз мужчины сбросить ребенка

Под балконом дома в Иркутске, где мужчина угрожает сбросить с балкона 13-го этажа трехлетнего ребенка, развернули так называемый спасательный куб, сообщает РИА Новости.

Управление МВД по Иркутской области информирует, что мужчина требует встречи с женой. Он отказывается вернуться в квартиру, несмотря на уговоры полицейских и спасателей. Ребенок цепляется за шею взрослого и плачет.

Причиной поведения горожанина называют проблемы в семье. Ситуация осложняется тем, что в городе наблюдается сильный ветер и начался дождь.