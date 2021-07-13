Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге

Сегодня, 13 июля, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Санкт-Петербурге. Эту информацию белорусской стороны подтвердил ТАСС и РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт Петербурге", - сказал Песков​​​.

Ранее пресс-служба белорусского президента объявила о намеченной на сегодня встрече, "в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику". "Визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", - говорится в сообщении.

Президент Беларуси уже вылетел в Санкт-Петербург, проинформировал Telegram-канал "Пул Первого". По его сведениям, лидеры договорились о встрече 1 июля по телефону.