В Петербурге осудили отца, взявшего в заложники шестерых детей

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Дениса Бельтюкова, который в ноябре прошлого года захватил в заложники своих шестерых детей и угрожал им убийством, сообщает прокуратура Северной столицы.

Ближайшие полтора года Бельтюков проведет в колонии-поселении.

Напомним, мужчина, будучи в пьяном состоянии, выгнал из квартиры свою жену, запер дверь и стал угрожать своим шестерым малолетним детям топором. Когда перепуганная женщина вызвала полицию, мужчина стал кричать в окно, что причинит детям вред.

В качестве доказательств своих намерений он выставлял детей в окно и приставлял к их горлу топор. Также Бельтюков пнул одного из сыновей, и мальчик расцарапал себе щеку гвоздем.

Эта история кончилась благодаря вмешательству прокурора Колпинского района Игорю Ивкину. Он вступил в переговоры с Бельтюковым и уговорил его сдаться.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Бельтюков на судебном заседании заявил, что раскаивается в случившемся. Жена и дети его простили и ждут домой.