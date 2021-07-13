Генподрядчик заменит 30 тысяч "квадратов" кровли аэропорта Симферополя

Генеральный подрядчик нового терминала аэропорта Симферополь приступил к ремонту протекающей кровли воздушной гавани, которая в мае и июне не выдержала напора стихии. Верхнее мембранное покрытие кровли поменяют на более подходящее для климатических условий Крыма. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

- Началась гарантийная замена верхнего мембранного покрытия кровли терминала, поврежденного крупным градом в конце мая, - рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев. - Всего 30 тысяч квадратных метров покрытия заменят за счет средств генподрядчика в рамках его гарантийных обязательств.

Активная фаза ремонта началась сразу после прекращения аномально сильных ливней, которые наблюдались в Крыму в июне и в июле. Сейчас над совершенствованием кровли работают несколько десятков рабочих и инженеров.

- Начавшиеся кровельные работы сравнимы с хирургической операцией на открытом сердце, так как они ведутся на пике пассажиропотока в действующем терминале, ежедневно обслуживающем огромное число пассажиров, - отметил Лпатев. - Поэтому все усилия сейчас направлены на завершение работ в максимально короткие сроки и минимизацию неудобств для посетителей терминала в период ремонта.

Напомним, аэропорт Симферополь за первые шесть месяцев 2021 года принял и отправил 2,536 миллиона пассажиров, что в три раза превышает показатели прошлогоднего аналогичного периода и на треть - доковидного 2019 года.