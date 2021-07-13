Прокуратура Геленджика начала проверку после взрыва газа в гостинице

В Геленджике прокуратура организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси, произошедшей в гостинце "Азария", расположенной по улице Советской/Тельмана, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.

"В настоящий момент установлено, что есть пострадавшие, - говорится в сообщении. - Также пострадало имущество, в том числе на улице и выбиты окна в соседних домах. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".

На место ЧП выехал заместитель прокурора город-курорта Алексей Дмитров.

Как ранее писала "РГ", при взрыве газа на кухне частной четырехэтажной гостиницы один человек погиб, еще двое пострадали. Сейчас идет разбор завалов.