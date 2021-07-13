В Крыму ограничат массовое празднование Курбан-байрам

Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя сообщило о введении ограничительных мер во время празднования мусульманами полуострова праздника жертвоприношения Курбан-байрама 20 июля 2021 года. Ограничения связаны с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в регионе.

- Мы должны предпринимать все возможные меры, чтобы минимизировать возможность заражения людей, - сказал Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев. - Мы все знаем, что места массового скопления - благоприятная среда для распространения инфекционных заболеваний. Осознавая нынешнюю сложную ситуацию, мы не можем подвергать жизни людей опасности. В связи с этим ограничиваем массовые празднования.

При этом Таврический муфтият допустил проведение небольших, с участием до 50 человек, детских праздничных программ во дворах мечетей с раздачей подарков.

Также Духовное управление призвало верующих носить в общественных местах маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию, а также отказаться от проведения массовых молебен и свадеб и участия в них.

Напомним, указом главы РК день мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам 20 июля объявлен выходным.

Сегодня глава РК запретил проведение зрелищно-развлекательные мероприятия, дискотеки, работу ночных клубов, концертных и танцевальных залов в 10 муниципалитетах полуострова. Фуд-корты и островки питания в торговых центрах могут работать только на вынос и с доставкой.