В Челябинск доставлена первая партия новых трамваев

Два новых трамвая доставлены в Челябинск для подготовки к началу эксплуатации. Они должны выйти на линию ближе к осени, сообщили во вторник в правительстве региона.

- Согласно техническому заданию, новые вагоны доступны для маломобильных пассажиров. В салоне размещены шесть usb- розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi для выхода в интернет, - пояснили в пресс-службе миндортранса региона. - Салоны будут оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей. На смену привычной окраске, как и было обещано раньше, пришли новые цвета - жемчужно-белый и бирюзово-зеленый оттенки. Также на вагоны будет нанесён уникальный узор. Вместимость каждого вагона - до 187 пассажиров при 26 сидячих местах.

Всего до конца года в Челябинске появится 30 новых трамваев и 150 автобусов на газомоторном топливе. Их приобретут в рамках нацпроекта "Экология". Ранее власти заявляли о том, что выбрали для Челябинска и Магнитогорска трамваи местного производителя - Усть-Катавского вагоностроительного завода.

- За два-три года трамвайный парк Челябинска обновим полностью, - прокомментировал долгожданное событие глава региона Алексей Текслер. - В этом году обновление транспорта начнется и в других городах области: Магнитогорск получит 10 новых трамваев. Златоуст - пять новых трамваев и девять автобусов, Миасс - четыре новых троллейбуса. Для челябинского транспорта 2021 год - переломный, обновления очень масштабны. В других муниципалитетах процесс только стартует. И мы доведем его до конца.