Рэпера расстреляли на выходе из тюрьмы Чикаго

В Чикаго местный рэпер, носивший сценическое имя KTS Dre, по-видимому, попал в засаду после освобождения из тюрьмы округа Кук и получил 64 огнестрельных ранения в голову и другие части тела. В результате стрельбы 31-летний Лондре Сильвестр погиб.

В полицейском отчете говорится, что Сильвестра только что освободили из тюрьмы и оснастили электронным браслетом, и он шел к ожидавшей его машине, когда несколько подозреваемых "вышли из двух разных машин и начали стрелять в направлении жертвы, выпустив в него десятки пуль". Полиция сообщила, что после стрельбы подозреваемые сели в свои машины и скрылись с места происшествия. По горячим следам задержать убийц не удалось, сообщает NBC Chicago.

Убийство произошло на фоне увеличения количества перестрелок в этом году в Чикаго и более широкой обеспокоенности по всей стране ростом насилия. В понедельник суперинтендант полиции Чикаго Дэвид Браун был среди руководителей города и правоохранительных органов США на встрече с президентом Джо Байденом в Белом доме, где обсуждались возможные меры по сокращению преступлений в стране.