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13.07.2021 19:03
Рубрика: Экономика

РФПИ назвал возможные сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Текст: Василий Кошкин
Российский фонд прямых инвестиций продолжает взаимодействие с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом ТАСС заявил представитель РФПИ.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ
У 94% людей формируется сильный иммунный ответ после первой дозы "Спутник V"

Ранее агентство Reuters сообщило, что задержка с одобрением российской вакцины в ЕC связана с недостатком данных, предоставленных разработчиком в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби", - сообщили в РФПИ.

Представитель фонда добавил, что регистрация вакцины со стороны EMA ожидается в ближайшие месяцы

В свою очередь в ЕМА заявили, что "Спутник V" проходит последовательную экспертизу. Она продолжится до тех пор, пока не будет "достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Пока экспертиза продолжается, мы не можем давать комментарии относительно данных и информации, которые мы изучаем, или раскрывать какие-либо другие детали", - добавили в агентстве.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.

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