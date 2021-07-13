РФПИ назвал возможные сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе

Ранее агентство Reuters сообщило, что задержка с одобрением российской вакцины в ЕC связана с недостатком данных, предоставленных разработчиком в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби", - сообщили в РФПИ.

Представитель фонда добавил, что регистрация вакцины со стороны EMA ожидается в ближайшие месяцы

В свою очередь в ЕМА заявили, что "Спутник V" проходит последовательную экспертизу. Она продолжится до тех пор, пока не будет "достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения".

"Пока экспертиза продолжается, мы не можем давать комментарии относительно данных и информации, которые мы изучаем, или раскрывать какие-либо другие детали", - добавили в агентстве.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.