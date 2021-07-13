В Германии не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательной вакцинации в Германии не будет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник после встречи в Институте Роберта Коха с его директором Лотаром Вилером и министром здравоохранения Йенсом Шпаном. О подробностях высказываний главы правительства сообщает агентство DPA.

Меркель отвергла обязательную вакцинацию в любой форме: "У нас не намерений пойти по пути, который предлагает Франция. Мы говорим: обязательной вакцинации не будет".

Во Франции, как известно, введена принудительная вакцинация для работников отдельных категорий, в частности, для медиков.

Однако канцлер подчеркнула, что правительство продолжит агитировать за прививки от коронавируса и его различных мутаций.

В свою очередь Йенс Шпан отметил, что темпы вакцинации сейчас довольны высоки, но все же оставляют желать лучшего. И чем больше граждан сделает себе прививки, добавил министр, тем спокойнее мы переживем грядущие осень и зиму. По его словам, на сегодня в Германии вакцинированы 58% населения.