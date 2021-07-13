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13.07.2021 12:14
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих

Предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева увеличить на 10 дней ежегодный отпуск для некурящих граждан в целом правильное - необходимо снижать уровень потребления табака и алкоголя среди граждан и повышать их отношение к своему здоровью. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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По мнению Говорина, правильный путь решения проблемы курения лежит через мотивирование. Он считает, что работодатели должны стимулировать тех, кто ведет здоровый образ жизни, например, дав им два дня оплачиваемых к отпуску.

"Десять дней, я думаю, многовато, но сама идея правильная", - отметил он в беседе с RT.

При этом Говорин отметил, что работодателям также выгодно, если создаются условия для здорового образа жизни сотрудников.

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