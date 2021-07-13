В Госдуме оценили идею увеличения отпуска для некурящих

Предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева увеличить на 10 дней ежегодный отпуск для некурящих граждан в целом правильное - необходимо снижать уровень потребления табака и алкоголя среди граждан и повышать их отношение к своему здоровью. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

По мнению Говорина, правильный путь решения проблемы курения лежит через мотивирование. Он считает, что работодатели должны стимулировать тех, кто ведет здоровый образ жизни, например, дав им два дня оплачиваемых к отпуску.

"Десять дней, я думаю, многовато, но сама идея правильная", - отметил он в беседе с RT.

При этом Говорин отметил, что работодателям также выгодно, если создаются условия для здорового образа жизни сотрудников.