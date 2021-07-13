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13.07.2021 09:45
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесен проект о штрафах для незаконных экскурсоводов

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, который вводит штрафы для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, которые работают без аттестации.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Согласно поправкам в КоАП, сами экскурсоводы могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, а туристические компании, которые привлекли их к деятельности - до 30 тысяч рублей.

Фото: РИА НОВОСТИ
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Как пояснил один из авторов, председатель Комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, для инструкторов-проводников предусмотрены более строгие штрафы, ведь от уровня их знаний и навыков зависит безопасность туристов. Если они работают без аттестации, то штраф составит от 5 до 50 тысяч рублей.

Поправки также вводят штрафы за аттестацию сотрудников туристической отрасли организациями, которые не включены в государственный реестр, - они составят до 300 тысяч рублей. Такие меры позволят расчистить рынок, убрав с него теневых и недобросовестных участников, заявил глава профильного комитета.

Необходимость принятия законопроекта связана с тем, что с 1 июля 2022 года вводится обязательная аттестация для экскурсоводов, гидов и инструкторов. В течение ближайшего года они должны пройти аттестацию в уполномоченных региональных органах.

"Реализация данных требований позволит оградить потребителей от некачественных услуг и обеспечить их безопасность", - отметил Борис Пайкин. По его словам, новшества соответствует опыту европейских стран.

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