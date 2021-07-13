В США заявили, что вакцина J&J повышает риск развития редкого заболевания

Применение вакцины от нового коронавируса американской компании Johnson & Johnson может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

По данным медрегулятора, речь идет о синдроме Гийена-Барре, риски развития которого увеличиваются в течение 42 дней после вакцинации. Это аутоиммунное поражение периферических нервов, сопровождаемое слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. При этом специалисты медрегулятора США по-прежнему уверены, что преимущества, которые дает применение вакцины Johnson & Johnson, превосходят возможный вред, пишет ТАСС.

В компании Johnson & Johnson заявили, что обсуждают с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США и другими регулирующими органами развитие в редких случаях данного синдрома после вакцинации. В корпорации заверили, что число выявленных случаев очень мало.

США лидируют по числу заболевших коронавирусом среди стран мира. Число инцифированных в этой стране приближается к 34 миллионам (33 881 266). Цифры публикуют специалисты университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по заболеваемости COVID-19 в стране и мире.

Ранее эксперты сообщали, что штамм "дельта" стал основным в США - больше половины выявленных случае приходятся на этот вариант коронавируса. А вот доля случаев, связанных с альфа-вариантом, который впервые был выявлен в Великобритании и до сих пор доминировал в Соединенных Штатах, упала до 28,7 процента.