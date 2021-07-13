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13.07.2021 11:00
Рубрика: Видео

Видео: лесная лужайка стала ловушкой для Land Rover

Текст: Вадим Давыденко

Мощные внедорожники, способные одолевать буреломы и топи, карабкаться по пересеченной местности и не вязнуть в песках, созданы именно для того, чтобы их владельцы могли постоянно искать себе приключения на пятую точку, и у многих это прекрасно получается.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: КамАЗ везет в кузове КамАЗ и буксирует КамАЗ с КамАЗом в кузове

В Сети регулярно появляются видеоистории о джиповладельцах, не рассчитавших силы своих железных коней и попавших с ними в очередную смешную передрягу.

Герой этого видео совершил совершенно детскую ошибку - не зная броду, сунулся в воду, вернее, не подумал о том, что славная лужайка на обочине дороги может таить какие-то опасности для него и его Land Rover. Съехав с дороги на пленэр, он внезапно очутился в непроходимой топи. Сочная зеленая трава оказалась густой ряской, а полянка для пикников - болотом.

Ролик, к сожалению, слишком короток и в его рамках нам не удастся увидеть, как как из полузатопленного салона выбирается водитель, перемазанный тиной, перепуганный, но поумневший. И мы не увидим, увы, как Land Rover будут вытягивать из болота тягачом, а ведь это тоже увлекательное приключение, которых так не хватает владельцам джипов.

Видео: воздушный шар сел на шоссе и устроил пробку
#видео