Во Франции санитарные пропуска будут выписывать детям от 12 лет

Санитарные пропуска во Франции понадобятся с начала августа для посещения мест досуга и культуры, торговых центров, точек общепита, а также на транспорте не только взрослым, но и детям от 12 лет.

Однако до сих пор всего лишь 15 процентов юных французов прошли вакцинацию. Поэтому в ближайшие недели, как сообщил министр финансов Брюно Ле Мер в интервью радиостанции France info, "относиться к ним будут с пониманием".

Вакцинация детей стартовала с середины июня. Как заявил в своем послании к нации президент Эмманюэль Макрон, активная стадия вакцинации детей и подростков начнется с первых дней учебного года и коснется всех ступеней школы - от начальной до лицеев.