Оставленные автовладельцами на жаре в машине баллончики со спреями, различными газами, спиртосодержащими жидкостями, если они стали причиной пожара, не помогут получить страховку, даже если машина застрахована по добровольному виду страхования каско. Такое разъяснение дал Всероссийский союз страховщиков.

Ранее он предупреждал, что страховым случаем не станет и получение гидроудара, если машина въехала в глубокую лужу. Эти пояснения особенно актуальны сейчас, когда на части территории России жара превышает все показатели, а часть территории затапливает вместе с улицами, строениями, а также простыми парковками.

Как пояснили в ВСС, каско не покрывает риски возникновения пожара внутри автомобиля вследствие оставленных в нем во время жары газовых баллонов, спреев, спиртосодержащих жидкостей и тому подобного. Обычно пожар или возгорание машины по любой причине - это отдельный риск за дополнительную плату. При высоких температурах такие жидкости и газы могут воспламеняться, а при температуре на улице около 30 градусов по Цельсию температура воздуха внутри автомобиля, оставленного на стоянке, может быть значительно выше. Оставление внутри салона легко воспламеняющихся жидкостей и газов может быть интерпретировано как грубая неосторожность, и в выплате будет отказано.

ВСС рекомендует при оставлении автомобиля на стоянке убирать из него все легко воспламеняющиеся жидкости и газы и не хранить их в автомобиле.

Ранее, в связи с огромным количеством подтоплений автомобилей в различных регионах, ВСС объяснял, что тем, кто въехал в лужу, не исследовав ее глубину, также будет отказано в выплате по добровольному страхованию.

Страховщики рекомендуют при оставлении машины на стоянке убирать из нее все легко воспламеняющиеся жидкости и газы и не хранить их в автомобиле

"Риск гидроудара двигателя внутреннего сгорания автомобиля, возникший в результате попытки автовладельца проехать по затопленному участку дороги, либо попытка запустить двигатель автомобиля, когда он находится в воде, не является стандартным риском по полису автокаско, и в возмещении автовладельцу может быть отказано", - говорилось в сообщении.

Страховая компания может рассматривать данный случай как преодоление водных преград, что нарушает требования по эксплуатации транспортного средства.

При возникновении риска проезда автомобиля по затопленному участку дороги необходимо либо изменить маршрут, чтобы избежать такого проезда, либо, если это невозможно, остановить движение.

При попадании автомобиля на затопленный участок дороги рекомендуется заглушить двигатель, по возможности эвакуировать автомобиль, проверить наличие воды в масляном картере двигателя,или обратиться к специалистам.

Как пояснил вице-президент ВСС Сергей Ефремов, каждый конкретный случай необходимо внимательно изучать и смотреть как он прописан в договоре и Правилах страхования. Страхование набора рисков в различных страховых компаниях во многом совпадают , например, если машина пострадала в результате противоправных действий третьих лиц ( украли с автомобиля дорогую дефицитную фару) - это страховой случай. К нестраховому случаю можно отнести и возгорание автомобиля, например, по причине неисправности электропроводки, а вот распространения огня, с одного горящего автомобиля на другой - ущерб в большинстве случаев будет признан страховым и может быть компенсирован по каско. Взрыв в автомобиле газового баллона или баллончика с дезодорантом - может расцениваться специалистами страховой компании как нарушение правил эксплуатации.

Если машину затопило в гараже, либо на низком уровне земельного участка, то компенсация возможна по каско. Но при условии, что риск "стихийные бедствия" предусмотрен договором страхования. При объявленном ранее штормовом предупреждении все гораздо сложнее. При заключении договора, нужно понимать, как трактуется тот или иной риск. Шторм, ураган, сильный ветер - разные понятия. Все эти явления должны быть прописаны в договоре. Должно быть указано, при каких явлениях страховщик освобождается от выплаты.

Возгорание автомобиля по причине неисправности проводки либо по причине рядом произошедшего пожара может быть компенсировано по каско

Падение сосулек, а также снега с крыш - обычно прописано в договоре, как падение предметов на транспортное средство. Если такого условия в договоре нет, то не факт, что автовладелец сможет получить страховку за такое происшествие.

Водитель не поставил автомобиль с автоматом на стояночный тормоз на паркинге, либо автомобиль с ручной коробкой передач оставляют на скорости. Машина сама поехала, и врезалась в другой автомобиль. Это прямое нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. И тут автовладельцу сложно претендовать на страховую выплату, если только в договоре страхования нет оговорок " событие по любой причине".