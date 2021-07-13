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13.07.2021 10:03
Рубрика: Общество

Вступили в силу поправки о зачислении братьев и сестер в одну школу

13 июля вступили в силу поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым, если один ребенок уже зачислен в детский сад или школу, его брат или сестра получает приоритетное право на обучение в этом же учреждении, причем независимо от места регистрации.

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Теперь в пункте 54 статьи Семейного кодекса прописано: "Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение… в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные или неполнородные брат и (или) сестра".

По словам члена комитета ГД по образованию и науке Алены Аршиновой, норма создавала бюрократические проблемы из-за того, что необходимо было доказывать родство между детьми. Сейчас такое правило отменили.

Ранее правительство России утвердило правило единовременной выплаты на детей-школьников к началу учебного года. Согласно ему, семьи с детьми школьного возраста получат по 10 тысяч рублей на ребенка. Такие единовременные выплаты могут получить родители, опекуны, а также попечители детей от 6 до 18 лет.

Общество Образование Семейное законодательство

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