За что могут оштрафовать велосипедиста

Велосипедист - полноценный участник дорожного движения, к которому Правила дорожного движения предъявляют свои требования. Поэтому за правонарушения его может ждать штраф, иногда - вполне приличный.

Права и обязанности велосипедистов прописаны в ПДД и КоАП РФ. Есть определение, разграничивающее велосипеды и мопеды: это наличие электродвигателя, который должен автоматически отключаться на скорости свыше 25 км/час, пишет aif.ru.

В главе 24 ПДД указаны возрастные ограничения и порядок движения этой категории участников дорожного движения.

Если ребенку еще не исполнилось 7 лет, взрослый может перевозить его в специальном сиденье, велоколяске или прицепе. По-другому везти детей нельзя. Если конструкция велосипеда не предусматривает перевозку пассажиров, то брать их с собой не следует вовсе.

Дети от 7 до 14 лет могут ездить только по пешеходным зонам, тротуарам, велосипедным дорожкам. Начиная с 14 лет подростки уже имеют право двигаться по дорогам общего пользования: по правому краю проезжей части или обочине, при отсутствии других дорог и тротуаров. Ехать велосипедисты могут колонной. Целую полосу автотранспорта они занимать не имеют права.

Велосипедистам запрещено бросать руль хотя бы одной рукой. Есть ограничения по перевозке груза: он не должен выступать более чем на полметра в длину или ширину относительно самого велосипеда или мешать управлению.

Если велосипедист нарушает ПДД, то по статье 12.29 КоАП ему грозит штраф 800 рублей. Когда группа велосипедистов заняла всю полосу для автотранспорта, то по статье 12.30 КоАП их могут оштрафовать на 1000 рублей за создание помех в движении транспортных средств.

Когда эти же самые правонарушения совершил велосипедист в состоянии алкогольного опьянения, его могут оштрафовать на 1000-1500 рублей. Если при совершении правонарушения есть пострадавшие, то причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом от 1000 до 1500 рублей.