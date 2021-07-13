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13.07.2021 21:48
Рубрика: В мире

Задержанного в Ираке корреспондента RT Arabica отпустили

Текст: Юрий Чернов

Задержанного во вторник, 13 июля, Службой безопасности Ирака корреспондента RT Arabic в Багдаде Ашрафа Мухаммада аль-Аззауи отпустили. Как сообщает руководитель RT Arabic Майа Манна в своем Telegram-канале, представители властей отказались прояснять причину задержания. Ранее сообщалось, что он был арестован под предлогом истечения срока действия разрешения на работу. В офис телеканала в Багдаде также прибыли сотрудники сил безопасности и опечатали имущество.

Телеканал работает с аль-Аззауи с 2008 года. Майа Манна отметила, что на его счету многочисленные работы из "горячих" точек, включая освобождение Мосула, Тикрита, Эль-Фаллуджи от боевиков ИГИЛ (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014), а также интервью с высокопоставленными лицами Ирака. "И вот сегодня Ашрафа задерживают вооруженные представители службы по борьбе с организованной преступностью, а офис RT Arabic в Багдаде опечатывают", - написала она в Telegram.

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Манна подчеркнула, что до сих пор официальные обвинения никто не предоставил - корреспондента выпустили без каких-либо объяснений. Она также поблагодарила посольство России, МИД РФ, а также Комитет СМИ и коммуникаций за кооперацию и готовность помочь.

"Тем не менее удивляет отсутствие централизованной власти в стране, которая могла бы оперативно вмешаться, и как такового закона, по которому четко можно было понять, чем наш корреспондент заслужил задержание и как ему помочь. Все упомянутые стороны, включая МВД и офис премьер-министра Мустафы аль-Казыми, выразили поддержку и постарались приложить усилия для скорейшего освобождения нашего корреспондента. Разбираемся дальше", - подчеркнула руководитель RT Arabic.

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