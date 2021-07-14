Александр Кузнецов рассказал в Каннах, как он стал сниматься за рубежом

Во вторник, 13 июля, участников фестиваля привлекло мероприятие, на котором собрались актеры - как известные, так и начинающие, кастинг-директора и актерские агенты. Посвящено оно было новым трендам, и действительно - в последнее время все, что связано с актерской профессией, стремительно меняется. Это не так, как было прежде, когда иностранными языками - так, чтобы свободно работать на съемочной площадке, владели немногие. Новое поколение актеров - другое. В круглом столе, организованном совместно с Casting Bridge Community, приняли участие ведущие кастинг агенты международной киноиндустрии - такие, как Дебби МакУильямс - тот самый кастинг-директор, которая нашла актеров для 14 фильмов про Джеймса Бонда. Она работала с Романом Полански, Стивеном Фризом, Сэмом Мендесом, Роном Ховардом и другими мэтрами режиссуры. "Клиенты" актерского агента Стива Кэша из России - Данила Козловский, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Александр Петров, Юрий Борисов и другие - он занимается их профессиональной судьбой, и, как мы - зрители - видим, весьма успешно. Санья Дракулич - кастинг-директор, за которую говорит ее работа - за три года нашла 80 исполнителей для проектов в 12 странах.

С российской стороны на встрече присутствовал актер Александр Кузнецов. В России его представлять не надо, а в Каннах на рынке кинофестиваля "Марше дю фильм" портрет Кузнецова висит крупным планом - он сыграл в картине "Мой легионер", которая вошла в программу "Двухнедельник режиссеров". Наши зрители ждут его работу и в новой части франшизы "Фантастические твари". Актриса и певица китайского происхождения Ян Гэ, актриса Анастасия Решетникова, которая представляла нашу страну в этом году на кинофестивале в Берлине в секции молодых талантов Berlinale Talеnts, продюсер из Берлина Юлия Ким, актриса и представитель Casting Bridge Community Юлия Хамитова - вот те, кто выступал на круглом столе. Модерировали - глава Роскино Евгения Маркова и актриса Диана Писарева. Кстати, все участники мероприятия (и не только этого) выступали и общались на прекрасном английском. Времена, когда в Российском павильоне долго все переводили - ушли в прошлое.

Все выступающие говорили о том, что сейчас пришло новое время для России и делились собственными историями и советами. Так, Стив Кэш дал совет участвовать в проектах, сделанных в копродукции разных стран. Санья Дракулич сказала, что актерам лучше не находиться в тени - между съемками нужно стремиться быть на рынках контента, фестивалях - везде, где только можно. "Пусть у вас будут сотни контактов - это лучше, чем три", - сказала она. Дебби МакУильямс рекомендовала все-таки улучшать язык. И все они советовали обязательно создавать актерам свои страницы-профайлы в Интернете на таких ресурсах, как IMDB.

Ярко выступили Александр Кузнецов и Ян Гэ. Кузнецов сказал, что агент - в данном случае Стив Кэш - для него больше, чем брат. Актер рекомендовал обязательно слушать, что говорит агент - это помогает в работе. Более того, актер рассказал и как учился, и как снимался в картине "Мой легионер". Ян Гэ поделилась проблемами, которые возникают у нее, как у актрисы и поделилась своим опытом. Ее поначалу не воспринимали в России как актрису - из-за того, что она - китаянка - не очень хорошо знала язык. Но она преодолела эту преграду, и, как мы знаем, реализовала себя не только как актриса, но и как режиссер, и как продюсер.

После официальной части все довольно долго общались. Остается только пожалеть, что у многих актеров довольно жесткий график и такие встречи, которые помогают в развитии в профессии, проводятся очень и очень редко.

Тем временем

Одним из главных событий Российского павильона стал круглый стол "Женщины в российской киноиндустрии", проведенный в партнерстве с European Women Audiovisual Network (EWA) - организацией, которая поддерживает женщин в индустрии.

Участницы встречи продюсеры Наталья Дрозд, Виктория Лупик, Тамара Богданова, режиссер Элла Манжеева, актриса и режиссер Светлана Устинова, генеральный директор Роскино Евгения Маркова обсудили роль женщины в традиционно "мужских" отраслях кинематографа и производства контента, а также эволюции термина "женское кино" в России. Модерировала Тамара Татишвили - директор по стратегии EWA, которая, открывая встречу, сказала следующее:

"Иногда, особенно за пределами Западной Европы, люди думают, что проблема неравенства искусственно создана. Однако женщины-профессионалы сталкиваются с реальными трудностями, например, при получении средств на проект. Процесс создания контента должен быть усовершенствован в соответствии с идеями равенства и доступности. Не только в России, но и в других странах, и мы, к счастью, можем повлиять на это".

Светлана Устинова, актриса, режиссер и продюсер сравнила сегодняшний расцвет женской роли в кинематографии с таким же расцветом поэзии в период серебряного века. "Поэзия стала для женщин идеальной формой выражения. Кино становится настоящей поэзией наших дней. Большое счастье наблюдать все больше талантливых, уникальных женщин в традиционно мужских профессиях оператора, режиссера, художника-постановщика", - сказала она.

"Мне не важно, кто является автором фильма - женщина или мужчина. Но то, что женщинам труднее пробиваться в нашей отрасли, это несомненно. Еще несколько лет назад все ключевые позиции в российском кинематографе занимали исключительно мужчины. Я за здравый смысл, то есть за разумный феминизм", - так выступила Наталья Дрозд. И у Натальи, и у Светланы фильмы, в создании которых они приняли участие - в программе Каннского кинофестиваля этого года. В основном конкурсе. Это "Купе номер 6" и "Петровы в гриппе".