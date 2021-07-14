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14.07.2021 08:28
Рубрика: Экономика

Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа

Текст: Матвей Линник
Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"По поручению Президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день", - уточнил он.

Фото: iStock
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Котяков пояснил, что заявления в Пенсионный фонд можно подать уже с 15 июля. Кроме того, многие родители уже получили на портале госуслуг предзаполненные заявления, которые остается проверить и подтвердить корректность данных.

Поскольку такая выплата является единовременной акцией, то ее можно получить на счет, привязанный к карте любой платежной системы, которую гражданин указал в заявлении, отметил министр.

Напомним, выплату могут получить семьи с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо детьми, которым на момент выхода указа не достигли 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Также выплата полагается гражданам с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Глава минтруда Антон Котяков ранее отмечал, что право на выплату имеют более 17 млн семей.

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