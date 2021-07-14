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Бурунов стал ведущим "Форта Боярд" вместо Шнурова

Новости
    14.07.2021, 23:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: пресс-служба фильма "Родные" Фото: пресс-служба фильма "Родные"
Фото: пресс-служба фильма "Родные"

Новым ведущим популярного шоу "Форт Боярд" стал известный российский актёр Сергей Бурунов.

Фото: Предоставлено Viasat
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Съёмки уже начались во Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СТС, для которого снимают телеигру.

На позиции ведущего Бурунов сменил тёзку - музыканта, актёра и шоумена Шнурова.

При этом Бурунов обещает "добавить свежести и юмора", никого не копируя.

Участниками игры в новом сезоне станут следующие звёзды: Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Карина Кросс, Кирилл Колесников и другие.

Шнуров стал ведущим "Форта Боярд" два года назад.

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