Эксперт оценил перспективы снижения цен на зарубежные туры

"Несмотря на возобновление регулярного авиасообщения, эти страны еще не доступны для обычных путешествий. Ни Чехия, ни Франция сейчас не выдают туристические визы, Россия относится к "красной зоне", - отметил Горин.

В эти страны и раньше выполнялись грузопассажирские рейсы. Сейчас к ним просто добавляются регулярные рейсы, пояснил эксперт. Но въезжать в Чехию и Францию смогут также только пассажиры, имеющие гражданство этих страны или вид на жительств, годовые рабочие или студенческие визы, а также для воссоединения семей и для получения медицинских услуг.

Гораздо важнее для туристов объявленное оперштабом увеличение квот на рейсы в Грецию, Болгарию и Хорватию, заметил Горин. Но увеличение неcущественное, так как не открываются чартерные рейсы. Хотя у туристов появится возможность большего выбора по этим направлениям. "На стоимость турпродукта может повлиять только открытие чартерных рейсов", - указал представитель АТОР.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о возобновлении регулярного авиасообщения с Францией и Чехией с 24 июля. Вместе с Францией и Чехией регулярное авиасообщение Россия восстановили уже с 54 странами.