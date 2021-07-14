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14.07.2021 18:22
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил перспективы снижения цен на зарубежные туры

Текст: Евгений Гайва
Возобновление регулярного авиасообщения с Францией и Чехией не окажет существенного влияния на туристический рынок, так как эти страны по-прежнему не принимают туристов. Об этом рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Несмотря на возобновление регулярного авиасообщения, эти страны еще не доступны для обычных путешествий. Ни Чехия, ни Франция сейчас не выдают туристические визы, Россия относится к "красной зоне", - отметил Горин.

Фото: iStock
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В эти страны и раньше выполнялись грузопассажирские рейсы. Сейчас к ним просто добавляются регулярные рейсы, пояснил эксперт. Но въезжать в Чехию и Францию смогут также только пассажиры, имеющие гражданство этих страны или вид на жительств, годовые рабочие или студенческие визы, а также для воссоединения семей и для получения медицинских услуг.

Гораздо важнее для туристов объявленное оперштабом увеличение квот на рейсы в Грецию, Болгарию и Хорватию, заметил Горин. Но увеличение неcущественное, так как не открываются чартерные рейсы. Хотя у туристов появится возможность большего выбора по этим направлениям. "На стоимость турпродукта может повлиять только открытие чартерных рейсов", - указал представитель АТОР.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о возобновлении регулярного авиасообщения с Францией и Чехией с 24 июля. Вместе с Францией и Чехией регулярное авиасообщение Россия восстановили уже с 54 странами.

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