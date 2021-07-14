Эксперт раскритиковал военную активность США в Черном море

США должны участвовать в военных маневрах за рубежом только тогда, когда это согласуется со стратегическими интересами национальной безопасности. Задействование эсминца с управляемыми ракетами американских ВМС USS Ross в недавних учениях Sea Breeze в Черном море не соответствует этим стандартам, пишет в издании Defense Priorities старший научный сотрудник Школы международных исследований Джозефа Корбеля при Денверском университете Скотт Макканн.

"Участие США в масштабных маневрах с причерноморскими странами, в которых приняли участие 32 страны, является ненужной провокацией, учитывая, что конфликт между Украиной и Россией остается не урегулированным, а отсутствие Москвы сигнализирует о ее роли в качестве потенциального противника", - полагает эксперт.

По его словам, тренировки оказались контрпродуктивными, они начались всего через неделю после неоднозначного противостояния британского эсминца HMS Defender и российских истребителей. Заявления Кремля показывают, что русские могут успешно отреагировать на враждебные угрозы.

При этом представители ВМС США дали понять, что миссия Sea Breeze нацелена "на подготовку к военному конфликту с Россией. Маневры должны подчеркнуть солидарность с Украиной и показать, что Черное море является международным, а не собственностью одной нации".

Однако эти утверждения основаны на существенных логических ошибках, отмечает автор статьи. Во-первых, стратегическая ценность Украины для США преувеличена. Украина не является союзником или членом НАТО, и не должна им быть. Кроме того, время от времени Вашингтон намекает, что Украина рассматривается для возможного вступления в НАТО, рискуя тем самым отложить урегулирование между Киевом и Москвой.

"Расширение НАТО к границам России уже вызвало напряженность в регионе. То, что происходит в Черном море, не представляет угрозы для национальной безопасности США. Учитывая события 2014 года, наиболее значительный риск для репутации в том, что американцы будут преувеличивать свои обязательства перед Киевом", - заключил Скот Макканн.