Фотосъемку техосмотра машин предложили сделать более подробной

Автомобили в процессе техосмотра станут снимать со всех сторон, фотографировать будут и самого технического эксперта. Внести такие изменения предложил минтранс. Сейчас документ, предложенный ведомством, проходит общественное обсуждение. Эксперты считают, что такое ужесточение правил приведет к росту расходов автовладельцев на техосмотр.

В минтрансе указывают, что участились случаи фальсификации операторами технического осмотра фотографий и формирования диагностических карт. С 1 марта, когда начали действовать новые правила, уже возбуждено более 1,4 тысячи дел об административных правонарушениях, аннулировано более 590 диагностических карт. Так что ужесточение требований к фотографированию процесса техосмотра является одной из мер по предотвращению фальсификаций, считают в министерстве.

При проведении техосмотра теперь предлагается фотографировать автомобиль не только спереди и сзади, как сейчас, но и с боков. Если используются передвижные диагностические линии, то на фотографиях помимо автомобиля должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем. Любые фотоэффекты, как и редактирование файлов с фотографиями, должны быть запрещены. Предложения минтранса должны еще согласовать в МВД и минэкономразвития, а здесь могут возникнуть возражения.

Сейчас по новым правилам, которые вступили в силу с 1 марта 2021 года, пройти техосмотр может только новый автомобиль, говорит руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. А в России средний возраст автомобилей - 14 лет. Потому не стоит удивляться росту числа фальсификаций, говорит эксперт. Ужесточение правил приведет к росту издержек автовладельцев на подделку фотографий, допускает Шкуматов. Вопрос в цене. Так, за отсутствие диагностической карты с 1 марта 2022 года будет взыскиваться штраф в две тысячи рублей, напоминает он.

МВД, по словам эксперта, предлагало сделать техосмотр добровольным для частных лиц, а обязательным - только для автомобилей групп риска. К ним можно отнести пассажирские автобусы, грузовые автомобили, различные легковые автомобили коммерческого назначения, например, такси или автомобили каршеринга. Чтобы исключить фальсификацию фотографий, при техосмотре должен присутствовать инспектор ГИБДД, говорит Шкуматов.

Замечания у операторов техосмотра есть и к самим формулировкам. Что такое "проекция"? Согласно Толковому словарю Ожегова, это изображение пространственных фигур на плоскости. То есть оператор техосмотра должен сфотографировать не сам автомобиль, а его изображение, например, в зеркале.

Новый порядок плохо согласуется с Конституцией, согласно которой каждый имеет право на защиту своих персональных данных. Изображение техэксперта на фоне автомобиля плохо увязывается с этим понятием.

Еще один тонкий момент. Если на пункте ТО работает один техэксперт, кто его будет фотографировать на фоне автомобиля, который проходит техосмотр?

При оформлении диагностических карт может использоваться фотошоп. Так, например, оператор может сделать фотографии своих экспертов на фоне наиболее часто проходящих ТО автомобилей. Например, на фоне Kia Rio или Hyundai Solaris. А далее просто менять номера машин.

Таким образом, решение об ужесточении условий техосмотра, как говорят сами операторы техосмотра, не решает проблему. Оно лишь создает новые проблемы для ведения бизнеса, который и так убыточен.

Ужесточение правил фотосъемки на техосмотре может вылиться в рост издержек автовладельцев - на подделку фотографий, опасаются эксперты

Между тем есть решение, которое позволило бы избавить и операторов от лишней нагрузки. Однако им не пользуются. Стоит напомнить, что не так давно заработал так называемый суперсервис, который позволяет оформлять аварии, в которых нет пострадавших, прямо на месте ДТП без заполнения бумаг. Одна из его "фишек" в том, что фотографии с места ДТП передаются прямо в систему ОСАГО сразу после нажатия кнопки на смартфоне. Их никто не может отредактировать. Они уходят сразу с указанием места и времени съемки. По идее такую систему ничего не мешает применять и во время техосмотра автомобиля.