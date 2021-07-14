Hyundai представила самую мощную версию Elantra: 5,3 секунды до "сотни"

Компания Hyundai рассекретила "заряженный" Elantra N, который стал не просто седаном с более мощным мотором, а моделью с другой технической составляющей.

Hyundai Elantra N получил новый бампер с огромными угловатыми воздухозаборниками и сплиттером с красной полосой, которая проходит по низу всего оперения "зажигалки". Также автомобиль имеет другие накладки на пороги, бампер с диффузором и антикрыло на крышке багажника. Бонусом - комплект 19-дюймовых колёсных дисков уникального дизайна, разработанного специально для Elantra N. В компании особо подчеркнули тот факт, что новинка стала первой моделью Hyundai, оснащённой шинами Michelin PS4S.

В салоне изменилась обивка, но вместо пошлой красной прострочки здесь голубоватая. Покупатель может заказать "ковши", которые установлены на 10 мм ниже обычных кресел.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

У мультимедийного комплекса установлена другая прошивка, позволяющая отображать температуру масла, охлаждающей жидкости, давление наддува и крутящий момент. Одна из функций, которая понравится взрослым мальчикам: набор звуков работы гоночных автомобилей TCR, их можно скачать и наслаждаться рычанием мотора и громкими хлопками выхлопной системы.

Если открыть крышку багажника, то там можно увидеть сварной каркас из красных труб, задача которого - увеличение жёсткости кузова. Другие изменения скрыты от глаз: седан оснастили подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами и составной втулкой продольного рычага.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Также в списке заявленных изменений: увеличенный диаметр тормозных дисков, изготовленных из фирменного материала Hyundai с повышенным сопротивлением износу; электронный дифференциал с ограниченным проскальзыванием, который позволяет регулировать скорость вращения ведущих колёс, например, при прохождении в поворот; ведущая ось, созданная по технологиям раллийных машин, когда вал, ступица и подшипник объединены, что позволяет не только снизить вес (- 1,7 кг), но и положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Hyundai Elantra N оснащается двухлитровой "турбочетвёркой" мощностью 280 л.с., но отдачу за счёт увеличения давления наддува можно повысить до 290 л.с., активировав режим N Grin Shift. Тогда становится реальным показатель 5.3 секунды до "сотни". Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/ч. В паре с двигателем могут работать 8-ступенчатый преселективный "робот" или 6-скоростная "механика".

Фото: Пресс-служба Hyundai.