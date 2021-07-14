Как приостановка работы "АвтоВАЗа" связана с глобальным разделением труда

"АвтоВАЗ" 14 июля на один день вновь приостанавливал производство на первой линии из-за нехватки электронных компонентов. На этой линии собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо. Как сообщили в компании, персоналу день простоя оплатят в соответствии с Трудовым кодексом. Это уже третий случай остановки конвейера за это лето.

Причина - нехватка электронных чипов. С такой проблемой столкнулись и другие автопроизводители. Как поясняли "РГ" в минпромторге, проблема с поставкой электронных комплектующих на "АвтоВАЗ" носит временный характер и не должна повлиять на годовые объемы производства. В минпромторге обещали оказать все необходимое содействие в скорейшем урегулировании вопроса. Стабилизации ситуации в основных сегментах рынка автоэлектроники в министерстве ожидают к концу августа-сентябрю 2021 года.

В "АвтоВАЗе" поясняют, что произошла недопоставка компонентов со стороны компании "Bosch Самара". В минпромторге говорят о глобальных сбоях в производственных цепочках. Во II квартале 2020 года спрос на автомобили из-за локдауна резко упал, соответственно, автопроизводители во всем мире снизили до минимума объемы заказов на чипы. Когда в III и IV кварталах 2020 года рынок начал восстанавливаться и объем заказов на чипы вырос, их производители уже не смогли быстро увеличить объемы своего производства. Дело в том, что им в свое время пришлось сократить заказы сырья, из которого производятся чипы.

Речь, в частности, идет о проблемах с производством полупроводников, считает гендиректор компании "Автодом" Андрей Ольховский. То есть сбои постепенно распространяются вглубь производственно-логистической цепочки. Несмотря на то что автопроизводители в России получают в том числе и электронные блоки российского производства, содержащиеся в них чипы все же импортные. Потому зависимость от зарубежных поставок сохраняется.

В системе глобального разделения труда лидером по производству полупроводников является Тайвань, занимая более 90% рынка, говорит финансовый аналитик Сергей Дроздов. Такая специализация имеет смысл, так как нельзя делать качественно абсолютно все. С другой стороны, производство важных компонентов, таких как полупроводники, нужно осваивать самим, замечает эксперт. Кстати, в США также работают над этим вопросом и уже решили построить несколько предприятий по производству полупроводников и микроэлектроники. В рамках диверсификации российской экономики также можно было бы задуматься о вложениях в развитие производства полупроводников и чипов. Это дорого, но инвестиции окупятся в перспективе, считает Дроздов.

Поставки микрочипов стабилизируются к осени, когда снизится спрос на автомобили

Что касается ближайшего будущего, то конвульсии производственно-логистической цепочки должны скоро прекратиться под влиянием того же спроса. Уже в июле на авторынке станет ощущаться дефицит покупателей и соответственно избыток товара, считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. В этой ситуации производственный цикл наладится, ожидает представитель авторынка.