Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей

С 14 июля консульство России в Финляндии временно приостанавливает прием посетителей из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает российское посольство в Хельсинки.

Уточняется, что будет приостановлен прием документов на новые визы, при этом возможность получения готовых виз через визовый центр сохраняется, пишет РИА Новости. В посольстве добавили, что прием посетителей приостановлен на несколько дней в связи с необходимостью принятия дополнительных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что туристы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, смогут попасть в Финляндию без ПЦР-теста. В документе, принятом местным парламентом, подчеркивается, что от дополнительных исследований освобождаются и те, кто переболел в течение последних шести месяцев. Всем же остальным придется сдавать ПЦР-тест дважды: до поездки и уже после прибытия в страну.

По последним данным, в Финляндии за все время пандемии зарегистрировано 98 505 случаев заражения коронавирусом, 976 человек скончались.