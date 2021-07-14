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14.07.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Крысы распробовали электромобили Tesla: владельцы бьют тревогу

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla Фото: Пресс-служба Tesla
Фото: Пресс-служба Tesla

У владельцев электромобилей Tesla в США новая напасть - нашествие крыс. Крысы, мыши, а порой и белки - самая животрепещущая тема последних недель интернет-форумов владельцев Tesla.

Фото: скриншот с www.instagram.com
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Множащиеся не по дням жалобы похожи одна на другую: новенький электромобиль за круглую сумму, недолгий период счастливого использования и внезапная поломка. Причина: грызунов стала привлекать изоляция электропроводки машин Tesla, они ее употребляют в пищу, иногда зверьки также повреждают каналы системы охлаждения и тормозные трубки, пишет The New York Post.

Обращение в официальные сервисные центры за ремонтом по гарантии неизменно встречает категорический отказ. О проблеме в компании осведомлены, ее позицию артикулировал представитель отдела послепродажного обслуживания Хосе Солис: "Для изоляции электропроводки автомобилей сегодня в основном используются биоразлагаемые полимеры на основе сои. То, что она привлекает грызунов это закон природы. Это за пределами ответственности Tesla, как производителя. Мы не может покрывать это гарантией".

Ремонт поврежденной проводки часто крайне трудоемок и дорогостоящ. Владельцы электромобилей Tesla в растерянности: одни обсуждают перспективу подачи коллективного иска компании о понесенном ущербе, другие - отговаривают желающих приобщиться к клубу "тесловодов" от покупки, пока проблема с грызунами не будет решена.

#Tesla