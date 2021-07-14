Кузнецова назвала преждевременным решение о вакцинации детей от COVID-19

Информация о начале вакцинации детей и подростков в России от коронавирусной инфекции уже в сентябре этого года является преждевременной, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Решение по этому вопросу будет принято только после полноценных клинических исследований, заверила детский омбудсмен.

"Мы обсудили с коллегами из "Единой России" и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет", - цитирует слова Кузнецовой ТАСС.

По ее словам, в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков.

"Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, - подчеркнула она. - Сейчас разрешение на это исследование получил Центр Гамалеи. Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей. И мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно".

Кроме того, Кузнецова уточнила, что даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована и будет выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам смогут делать только с согласия родителей. "И никак иначе!" - подытожила она.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием.

Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.