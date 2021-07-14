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14.07.2021 19:03
Рубрика: В мире

Леса Амазонии стали больше выделять углекислого газа, чем поглощают

Текст: Максим Макарычев
Согласно исследованию бразильских ученых, тропические леса Амазонки выбрасывают в атмосферу миллиард тонн углекислого газа в год. По словам экспертов, гигантский лес еще несколько лет назад поглощал выбросы, вызывающие климатический кризис, но теперь провоцирует его ускорение.
Фото: AFP/Carlos FABAL Фото: AFP/Carlos FABAL
Фото: AFP/Carlos FABAL

Исследование показало, что бразильская Амазонка за последнее десятилетие выбросила в атмосферу почти на 20 процентов больше углекислого газа, чем поглотила. Ранее обнародованное в прошлом году исследование, в ходе которого за 30 лет было обследовано 300 тысяч деревьев, впервые показало, что тропические леса потребляют меньше CO2, чем раньше. По оценкам ученых, дополняющие друг друга исследования 2020 и 2021 годов "с использованием совершенно разных методов пришли к очень похожим выводам". Большая часть выбросов вызвана искусственными пожарами в лесных массивах, многие из которых преднамеренно "расчищались огнем" бизнесменами для выращивания говядины и сои. Но даже без пожаров, более высокие температуры и засухи означают, что юго-восточная часть Амазонки стала источником CO2, отмечает Guardian. Было обнаружено, что из-за пожаров в Амазонии было произведено около 1,5 миллиарда тонн выбросов CO2 в атмосферу в год, при этом прирост кислорода от леса составил 0,5 млрд тонн. 1 миллиард тонн углекислого газа, оставшийся в атмосфере, эквивалентен годовым выбросам Японии, пятого по величине загрязнителя в мире.

Фото: iStock
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Как известно, Амазонка играет важную роль в планетарной экосистеме как крупнейший тропический лес в мире. По словам ученых, потеря способности Амазонки улавливать CO2 является серьезным предупреждением о том, что сокращение выбросов от ископаемого топлива является более актуальным, чем когда-либо. В нынешнем исследовании использовались небольшие самолеты для измерения уровня CO2 на высоте до 4500 метров над лесом за последнее десятилетие, показывая, как меняется вся Амазонка. Предыдущие исследования, показавшие, что Амазонка становится источником CO2, были основаны на спутниковых данных, которым может препятствовать облачный покров, или на наземных измерениях деревьев, которые могут покрывать лишь крошечную часть обширного региона.

Ученые заявили, что открытие того факта, что часть Амазонки выделяет углерод даже без пожаров, вызывает особую тревогу. Они сказали, что это явление, скорее всего, стало результатом ежегодной вырубки лесов в совокупности с пожарами, которые сделали прилегающие леса более уязвимыми. Деревья производят большую часть дождя в регионе, поэтому меньшее количество деревьев означает более сильные засухи и волны тепла, а также больше смертей деревьев и роста возгораний.

Правительство президента Бразилии Жаира Болсонару неоднократно подверглось резкой критике политиков, экологов, представителей коренных народов Амазонки за поощрение вырубки лесов, которая в этом году превысила 12-летний максимум, в то время как пожары достигли самого высокого уровня в прошлом месяце с 2007 года. Лучиана Гатти из Национального института космических исследований в Бразилии, которая руководила последним исследованием, сказала: "Первая очень плохая новость заключается в том, что сжигание леса производит примерно в три раза больше CO2, чем поглощает лес. Вторая плохая новость заключается в том, что в местах, где вырубка лесов составляет 30 процентов или более, выбросы углерода в 10 раз выше, чем в местах, где вырубка составляет менее 20 процентов".

Большая часть амазонской древесины, говядины и сои в настоящее время экспортируется из Бразилии. Некоторые европейские страны заявили, что заблокируют торговую сделку ЕС с Бразилией, если Болсонару не согласится сделать больше для борьбы с разрушением лесов Амазонки.

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