Медики рассказали, как вычислить высокий холестерин по пальцам рук

Медики назвали симптом повышенного холестерина. Как передает Express, на высокий уровень жировых компонентов в крови указывает проблема с подвижностью пальцев.

Дело в том, что высокий холестерин провоцирует появление ксантом - жировых сгустков. Зачастую они образуются под кожей в районе сухожилий. Ксантомы могут медленно увеличиваться, провоцируя проблемы с суставами.

Как отметили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, верный способ узнать свой холестерин - сдать анализ крови. Как правило, высокий холестерин фиксируется у людей в преклонном возрасте, а также при повышенном давлении и диабете.

Специалисты посоветовали первым делом при подозрении на повышенный холестерин изменить пищевые привычки. Например, отказаться от завтрака с беконом и яйцами в пользу овсянки. Отмечается, что содержащаяся в ней клетчатка эффективна в борьбе с высоким холестерином.

Ранее врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова предупредила, что субпродукты (сердце, мозги, почки) являются далеко не лучшей альтернативой жирному мясу, так как в последних очень много холестерина.