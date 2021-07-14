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14.07.2021 10:22
Рубрика: Власть

МИД: Ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГИЛ

Текст: Александр Гусаров

Москва обеспокоена, что эскалацией боевых действий на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России, - прим. "РГ"). Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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"Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент", - сказал дипломат.

При этом, по его словам, члены движения "Талибан" (организация запрещена в России, - прим. "РГ"), которые в последнее время захватили целый ряд провинций на севере Афганистана, являются "непримиримыми врагами игиловцев". "Они их ненавидят и в плен не берут, они их уничтожают. По нашим оценкам, 3-4 тысячи игиловцев осталось на севере. Но, когда север контролировали правительственные силы, они не воевали с ИГИЛ, ИГИЛ чувствовал себя там прекрасно, а талибы их бьют. Поэтому успехи талибов там обескровливают, лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии", - резюмировал Кабулов.

Напомним, 8-9 июля Москву посетила делегация политического офиса движения "Талибан". В ходе переговоров с российскими представителями талибы среди прочего гарантировали, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз национальной безопасности России и ее союзников в Центральной Азии.

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