МИД: Ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГИЛ

Москва обеспокоена, что эскалацией боевых действий на севере Афганистана могут воспользоваться боевики ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России, - прим. "РГ"). Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Нас беспокоит, что хаосом войны на севере Афганистана могут воспользоваться игиловцы. Это для нас очень важный момент", - сказал дипломат.

При этом, по его словам, члены движения "Талибан" (организация запрещена в России, - прим. "РГ"), которые в последнее время захватили целый ряд провинций на севере Афганистана, являются "непримиримыми врагами игиловцев". "Они их ненавидят и в плен не берут, они их уничтожают. По нашим оценкам, 3-4 тысячи игиловцев осталось на севере. Но, когда север контролировали правительственные силы, они не воевали с ИГИЛ, ИГИЛ чувствовал себя там прекрасно, а талибы их бьют. Поэтому успехи талибов там обескровливают, лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии", - резюмировал Кабулов.

Напомним, 8-9 июля Москву посетила делегация политического офиса движения "Талибан". В ходе переговоров с российскими представителями талибы среди прочего гарантировали, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз национальной безопасности России и ее союзников в Центральной Азии.