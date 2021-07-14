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14.07.2021 03:25
Рубрика: Власть

Минюст предложил разрешить жертвам преступлений требовать оплаты адвокатов

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России подготовило законопроект, дающий потерпевшим право настаивать на компенсации в полном объеме расходов на адвокатов. В целом ведомство предлагает детально прописать правовой механизм, по которому жертвы преступлений смогут возвращать деньги, потраченные на защитников.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России, потерпевшим зачастую нужна правовая поддержка, в том числе для общения со следствием. "Потерпевшие не всегда ориентируются в правовых вопросах. Нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело", - сказал он.

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Между тем, если обвиняемым адвокат может быть предоставлен государством сразу, то потерпевшие должны сначала приглашать защитника за свой счет. Как уже писала "РГ", ранее Минюст обнародовал проект постановления правительства, прописывающий порядок компенсации жертвам преступлений расходов на адвоката.

"Предлагаемые изменения обусловлены указаниями, содержащимися в постановлении Конституционного суда о необходимости нормативного закрепления механизма компенсации расходов потерпевшего в случаях, когда уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям", - рассказал тогда вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев.

Однако одно из положений проекта вызвало критику адвокатского сообщества. Эксперты не согласились с правилом, предлагавшим привязать выплаты жертвам преступлений к ставкам для адвокатов, работающих по назначению, то есть тех, кто предоставляется обвиняемому государством. Ведь жертва преступления изначально самостоятельно ищет адвоката. "Расходы на представителя по соглашению всегда выше, нежели "государственные нормы" оплаты труда адвокатов по назначению", - подчеркнул Михаил Толчеев.

Министерство юстиции по итогам обсуждения несколько скорректировало проект. Согласно новым положениям, следователи, как и предлагалось в первом варианте, будут назначать компенсации, ориентируясь на установленные правительством тарифы. Однако потерпевшие получат возможность просить в суде компенсировать расходы в полном объеме. "Необходимость расходов сверх установленных постановлением дознавателя, следователя, прокурора доказывается при его обжаловании в судебном порядке, - сказано в проекте. - На основании постановления судьи или определения суда за счет средств федерального бюджета в установленных случаях возмещаются необходимые расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, при условии предоставления подтверждающих документов".

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Кроме того, подготовленный Минюстом законопроект предлагает закрепить в статье 125.1 УПК следующее положение: вопрос о размере расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю, в том случае, если потерпевший обжаловал в высших инстанциях постановление, принятое дознавателем, следователем или прокурором, разрешается непосредственно судом.

"Другими словами, жертва преступления сможет рассчитывать на компенсацию в полном объеме расходов на адвоката. Данная инициатива повышает социальную защиту жертв преступлений. Потерпевшим часто нужна квалифицированная правовая помощь. Верховный суд России не раз указывал, что расходы потерпевшим на адвокатов должны компенсироваться, и это может быть сделано в том числе за счет казны", - рассказал Владимир Груздев.

Власть Право Правительство Минюст

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