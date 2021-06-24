Новости

78-летний Харрисон Форд получил травму на съемках "Индианы Джонса 5" 15:08
"Турпомощь" прокомментировала новые ограничения по COVID-19 на Кубани 15:07
Cуд во Франции оставил в силе приговор россиянину Виннику 14:57
Карелия и Псковская область примут туристов с антиковидным статусом 14:51
Косачев оценил слова Меркель о необходимости ЕС вести диалог с Россией 14:50
Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак" 14:45
Минюст предлагает прописать правила оплаты адвоката жертвам преступлений 14:40
Умер актер из "Они сражалась за Родину" Ёрмахмад Аралев 14:38
Ученый обозначил примерные сроки борьбы с коронавирусом 14:36
Переработку отходов правительство поддержит выкупом облигаций 14:33
Вильфанд предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении 14:30
Ипотечных сделок на рынке новостроек в Москве стало вдвое больше 14:29
Депутат Госдумы: НАТО уже утрачивает свой смысл 14:24
В Москве побит очередной температурный рекорд 14:23
Какие маршруты будет обслуживать единая дальневосточная авиакомпания 14:22
Меркель призвала к координации в борьбе с вирусом "Дельта" 14:22
Отели Кубани с августа будут принимать только вакцинированных туристов 14:14
Сабантуй впервые в истории отпразднуют в игре Minecraft 14:13
Лавров и Макей обсудили по телефону ряд двусторонних вопросов 14:00
Инфекционист объяснил, почему не работает "золотое правило" вакцинации 13:54
Профсоюзы оценили законность отстранения непривитых москвичей от работы 13:49
Хуснуллин: Необходимо пересмотреть нормативы парковочных мест 13:44
Минфин поддержал введение экспортных пошлин на металлопродукцию 13:37
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 13:35
Белоусов объяснил необходимость новых пошлин на экспорт металлов 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
24.06.2021 14:40
Рубрика: Власть

Минюст предлагает прописать правила оплаты адвоката жертвам преступлений

Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции России обнародовало проект постановления, прописывающий правила оплаты адвокатов для жертв преступлений.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Ассоциация юристов составила список вузов, дающих качественное образование

Как подчеркивают в ведомстве, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает возмещение потерпевшему расходов на оплату вознаграждения его представителю и относит их к процессуальным издержкам. Иными словами, жертва преступления вправе нанять адвоката, оплачивать которого будет не из своего кармана.

"Проектом постановления предлагается установить, что потерпевшему возмещаются необходимые расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, при условии предоставления подтверждающих документов", - сообщили в министерстве юстиции.

В ведомстве напоминают, что в этом году Конституционный суд России принял постановление, обязывающий гарантировать потерпевшим оплату адвокатов. Также были приняты поправки в УПК, предложенные правительством: потерпевшим дали право на оплату адвокатов даже в том случае, если преступники освобождены от наказания по гуманным причинам. То есть люди, действительно виновны, но они преступление было незначительным, обвиняемые раскаялись и загладили ущерб. По старым правилам расходы на адвокатов потерпевшим в этом случае не компенсировались. Теперь нормы изменились.

Даже если преступление было незначительным и преступника освободили от уголовной ответственности, потерпевший получит компенсацию за адвоката. "Предлагаемые изменения обусловлены указаниями, содержащимися в постановлении Конституционного суда о необходимости нормативного закрепления механизма компенсации расходов потерпевшего в случаях, когда уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям", - подчеркивает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев.

При этом он не согласен с тем, что выплаты предлагается привязать к ставкам для адвокатов, работающих по назначению, то есть тех, кто предоставляется обвиняемому государством. Ведь жертва преступления изначально самостоятельно ищет адвоката. "Расходы на представителя по соглашению всегда выше, нежели "государственные нормы" оплаты труда адвокатов по назначению", - подчеркивает Михаил Толчеев.

Иными словами, есть риск, что потерпевшему будет компенсироваться лишь часть расходов. Это неправильно, считает представитель ФПА. При наличии документальных подтверждений необходимо полностью возмещать расходы человеку, ставшему жертвой преступления.

Власть Право Правительство Минюст Судебная власть Конституционный суд

Главное сегодня

Путин: Нужно укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку биооружия
Песков: Вакцинация от коронавируса остается добровольной
Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19
Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние