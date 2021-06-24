Минюст предлагает прописать правила оплаты адвоката жертвам преступлений

Министерство юстиции России обнародовало проект постановления, прописывающий правила оплаты адвокатов для жертв преступлений.

Как подчеркивают в ведомстве, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает возмещение потерпевшему расходов на оплату вознаграждения его представителю и относит их к процессуальным издержкам. Иными словами, жертва преступления вправе нанять адвоката, оплачивать которого будет не из своего кармана.

"Проектом постановления предлагается установить, что потерпевшему возмещаются необходимые расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, при условии предоставления подтверждающих документов", - сообщили в министерстве юстиции.

В ведомстве напоминают, что в этом году Конституционный суд России принял постановление, обязывающий гарантировать потерпевшим оплату адвокатов. Также были приняты поправки в УПК, предложенные правительством: потерпевшим дали право на оплату адвокатов даже в том случае, если преступники освобождены от наказания по гуманным причинам. То есть люди, действительно виновны, но они преступление было незначительным, обвиняемые раскаялись и загладили ущерб. По старым правилам расходы на адвокатов потерпевшим в этом случае не компенсировались. Теперь нормы изменились.

Даже если преступление было незначительным и преступника освободили от уголовной ответственности, потерпевший получит компенсацию за адвоката. "Предлагаемые изменения обусловлены указаниями, содержащимися в постановлении Конституционного суда о необходимости нормативного закрепления механизма компенсации расходов потерпевшего в случаях, когда уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям", - подчеркивает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев.

При этом он не согласен с тем, что выплаты предлагается привязать к ставкам для адвокатов, работающих по назначению, то есть тех, кто предоставляется обвиняемому государством. Ведь жертва преступления изначально самостоятельно ищет адвоката. "Расходы на представителя по соглашению всегда выше, нежели "государственные нормы" оплаты труда адвокатов по назначению", - подчеркивает Михаил Толчеев.

Иными словами, есть риск, что потерпевшему будет компенсироваться лишь часть расходов. Это неправильно, считает представитель ФПА. При наличии документальных подтверждений необходимо полностью возмещать расходы человеку, ставшему жертвой преступления.