Минпромторг раскрыл подробности закупки школьных автобусов и "скорых"

Закупка техники для обновления парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов будет проводиться у высоколокализованных российских производителей, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если говорить про модели, то по "скорым" это будут машины на базе GAZelle NEXT и на базе Соболь, а также УАЗ 128811, УАЗ 396223-02. По школьным автобусам это будут ГАЗель БИЗНЕС с полным приводом, в стандартном и северном исполнении, школьные автобусы вместимостью 13-24 человек на базе GAZelle NEXT с задним приводом, школьные автобусы на базе ПАЗ с задним приводом вместимостью 21-31 человека и УАЗы вместимостью 13-20 человек с полным приводом в стандартном и северном исполнении", - уточнил он.

Мантуров отметил, что планируется закупить не менее 1,6 тысячи машин "скорых" на сумму более 5,5 миллиарда рублей и не менее 4,1 тысячи школьных автобусов на сумму почти 10 миллиардов рублей. Средства выделят Минпромторгу из резервного фонда Правительства.

"Поставщики уже запустили технику в производство, первые поставки ожидаются в августе 2021 года, сразу после утверждения перечня единственных поставщиков правительством Российской Федерации. Завершена поставка будет до конца 2021 года" - подытожил министр.