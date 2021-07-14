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14.07.2021 15:02
Рубрика: Экономика

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников

Текст: Алексей Дуэль
Выплаты единовременного пособия в 10 тысяч на детей школьного возраста начнутся 16 августа, сообщили в Минтруде.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В министерстве подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы, связанные с этой выплатой.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Когда можно будет получить выплату?

Ответ: Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Подавляющее большинство семей, заранее подавших заявление на эту выплату, получат деньги именно в этот день.

Когда надо подать заявление на получение этой выплаты?

Ответ: Заявления начнут принимать 15 июля.

Кто может получить выплату?

Ответ: Семьи с детьми от 6 до 18 лет. Выплаты положены детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно. Кроме того, выплаты достанутся семьям детей с ограниченными возможностями здоровья 18-23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

Ребенку исполнилось 6 лет, но он еще не идет в школу. Можно ли получить выплату?

Ответ: Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу - семья получит деньги, если, например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Выплаты полагаются на каждого школьника? А если в семье несколько детей этого возраста?

Ответ: Выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно, можно указать обоих детей в одном заявлении.

Если я не успел подать заявление до 16 августа, я получу деньги?

Ответ: Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. Даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.

Куда обращаться за единовременной выплатой?

Ответ: Дистанционно на портал госуслуг или в клиентскую службу Пенсионного фонда России.

Для подачи заявления требуются справки?

Ответ: При подаче заявление через интернет никаких дополнительных документов не требуется. При подаче заявления в отделении Пенсионного фонда, нужны паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС родителя и ребенка.

Сколько рассматривается заявление?

Ответ: Заявление рассматривается пять рабочих дней.

Фото: Андрей Попов / РИА Новости
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Можно ли получить выплату наличными или только безналично на карту?

Ответ: Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата - единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР.

Учитывается ли выплата при расчете среднедушевых доходов семьи для получения других мер поддержки?

Ответ: Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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