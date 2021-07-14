Митингующие пенсионеры прекратили попытки прорваться в Раду

Пенсионеры МВД и других силовых ведомств, митингующие в центре Киева у Верховной Рады с требованием пересчета пенсий, прекратили попытки прорваться в здание парламента. Они отошли от кордона правоохранителей на несколько метров, сообщает портал Strana.ua.

Организаторы протестующих ветеранов пытались договориться о дальнейших действиях.

Несколько групп хотели идти к кабинету министров и продолжать протест там. Другие же намеревались остаться у Рады, так как пять человек, которые представляют ветеранов, прорвались в здание парламента на встречу к председателю ВР Дмитрию Разумкову.

В итоге протестующие все же пошли к зданию кабмина. К ним вышел сотрудник секретариата правительства и принял обращение. Они хотят, чтобы президент Владимир Зеленский дал поручения министру обороны, министру внутренних дел, командующему Нацгвардией, председателю ГСЧС и другим руководителям силовых ведомств немедленно подписать приказы о перерасчете пенсий.