Мурашко: Вакцинация защищает от тяжелых осложнений коронавируса

Вакцина от коронавируса помогает защититься от тяжелых осложнений, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, после вакцинации заболели не более 2,5% привитых, причем большинство - в период формирования иммунитета, который длится несколько недель после второй прививки.

"Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19", - рассказал Мурашко в интервью РИА Новости.

Также он сообщил, что сейчас у ученых нет данных о том, какой уровень антител является достаточным для защиты организма, поэтому в условиях пандемии важно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.

Ранее в Минздраве пояснили, что согласно международным и российским исследованиям устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ сохраняется в течение в среднем 6 месяцев с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам. Однако нужно учитывать возможность новых штаммов "ускользать" от иммунитета, из-за чего у переболевших может снова развиваться заболевание.