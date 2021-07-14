Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке

Наибольшим спросом автомобили сегмента SUV во II квартале 2021 года пользовались в Московской агломерации, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Краснодарском крае. На эти три региона пришлось свыше 30% продаж кроссоверов и внедорожников за рассмотренный период.

Как отмечается в исследовании "Авито Авто", которое есть в распоряжении "РГ", продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в России за квартал выросли на 21%, а за год - на 40%. Динамика сегмента в годовом разрезе стала чуть более выраженной, чем по вторичному авторынку в среднем: продажи подержанных машин в целом за год выросли на 37%.

Средняя цена автомобиля с пробегом сегмента SUV составила во II квартале 2021 года 780 000 рублей - на 9,1% больше, чем в предыдущем квартале и на 25,8% больше, чем год назад.

Самые востребованные автомобили сегмента SUV: топ-5 марок

Рейтинг наиболее популярных на вторичном авторынке России марок автомобилей сегмента SUV во II квартале 2021 года не претерпел значительных изменений: в топ-5 вошли те же бренды, что и в предыдущем квартале и год назад. При этом некоторые марки сменили свою позицию в рейтинге. Так, Toyota в I квартале 2021 года была на четвертой позиции, а во II квартале переместилась на вторую. Nissan и Hyundai опустились со второго места на третье и с третьего на четвертое, соответственно.

В итоге топ-5 наиболее востребованных автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке выглядит так: на первом месте - ВАЗ (Lada), на втором - Toyota, третье занимает Nissan, четвертое - Chevrolet, а пятое - Hyundai.

ВАЗ (Lada) занимает первое место в рейтинге самых востребованных брендов автомобилей SUV в большинстве регионов России. Как отмечают эксперты, одна из ключевых причин столь высокой популярности бренда в сегменте - сравнительно низкая средняя цена (во II квартале 2021 года средняя стоимость кроссовера или внедорожника ВАЗ (Lada) на вторичном авторынке составила 215 000 рублей).

При этом в некоторых регионах страны первое место в топе наиболее популярных брендов в сегменте SUV все же досталось иномаркам. Например, в Красноярском крае, а также Иркутской, Мурманской и Новосибирской областях лидирует Toyota. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской, Свердловской и Ярославской областях топ самых востребованных брендов SUV возглавил Nissan.

Самым продаваемым на вторичном авторынке в сегменте SUV автомобилем в очередной раз стал ВАЗ (Lada) 4x4 ("Нива"). Средняя цена подержанного автомобиля этой модели за год выросла на 12,5%, но осталась ниже, чем у других популярных моделей, составив во II квартале 2021 года 180 000 рублей.

Хотя "Нива" занимает первое место по продажам на вторичном авторынке в сегменте SUV почти во всех регионах страны, есть и ряд исключений. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на первой строчке Volkswagen Tiguan (средняя цена в регионе - 1 080 000 рублей), в Москве и Московской области - Nissan X-Trail (автомобиль в регионе стоит в среднем 970 000 рублей), в Новосибирской области - Toyota RAV4 (средняя цена в регионе - 1 220 000 рублей).

На втором месте в топ-10 самых востребованных на вторичном авторынке страны автомобилей сегмента SUV - Chevrolet Niva со средней ценой 300 000 рублей. Третью строчку занимает Renault Duster (средняя цена - 709 000 рублей), четвертую - Toyota RAV4 (средняя цена - 1 360 000 рублей). Замыкает топ-5 Nissan Qashqai, который обходится покупателям в среднем в 790 000 рублей.