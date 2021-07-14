Указ губернатора Новгородской области от 14 июля 2021 года № 334 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Новгородской области"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Дополнить пункт 20 абзацем следующего содержания:

"Ограничения, предусмотренные первым-третьим абзацами настоящего пункта, не распространяются на проведение мероприятий на территории Новгородской области федеральными органами государственной власти, а также организациями, учредителями (соучредителями) которых являются указанные органы. Условия проведения таких мероприятий, в том числе численность присутствующих на них и их обязанности по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, определяются организаторами по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области.";

1.2. Дополнить пунктами 2520, 2521 следующего содержания:

"2520. Запретить нахождение лиц, не достигших возраста 14 лет, на территориях и в помещениях торговых и торгово-развлекательных центров, магазинов, кинотеатров, театров, организаций, осуществляющих концертную деятельность, организаций, оказывающих услуги общественного питания, без сопровождения родителей (законных представителей).

2521. Органам исполнительной власти Новгородской области обеспечить в порядке согласно приложению № 3 к указу выдачу юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) сертификатов, подтверждающих, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG).";

1.3. Изложить в приложении № 1 к названному указу строки 1-3, 7 в прилагаемой редакции (приложение № 1 к указу);

1.4. Дополнить приложением № 3 к названному указу в прилагаемой редакции (приложение № 2 к указу).

2. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин





Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 14.07.2021 № 334

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение № 2 к указу Губернатора Новгородской области от 14.07.2021 № 334

"Приложение № 3 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97





Порядок выдачи сертификатов, подтверждающих, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG)

1. Юридическим лицам (за исключением юридических лиц, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств федерального бюджета) и индивидуальным предпринимателям, 100 % сотрудников которых прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG) (далее организации) выдается сертификат, подтверждающий, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG), по форме согласно приложению № 1 настоящему Порядку (далее сертификат).

2. На сертификате в правом верхнем углу отображен QR-код, при сканировании которого становятся доступными сведения из реестра выданных сертификатов, подтверждающих, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG) (далее реестр).

В левом верхнем углу сертификата расположено "открытое" поле, в котором указывается номер сертификата из реестра.

3. Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области еженедельно по вторникам по результатам анализа представленной организациями в соответствии с пунктом 2519 указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности" информации (далее данные, представленные организацией) в части определения количества сотрудников организации, которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG), направляет организации, в которой 100 % сотрудников прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG), на адрес электронной почты, указанный организацией на портале covid.novreg.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее портал), предложение заполнить декларацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее предложение, декларация) с указанием органа исполнительной власти Новгородской области и адреса его электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на который необходимо направить декларацию для получения сертификата.

4. Заполненную декларацию организация направляет на указанный в предложении адрес электронный почты органа исполнительной власти Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Орган исполнительной власти Новгородской области в течение 2 рабочих дней со дня поступления декларации в случае наличия оснований для выдачи организации сертификата по результатам проверки сведений, представленных в декларации на соответствие данным, представленным организацией, направляет в государственное учреждение "Новгородский информационно-аналитический центр" (далее учреждение) сообщение о необходимости внесения данных об организации в реестр по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

6. Внесение данных об организации осуществляется учреждением в течение одного рабочего дня со дня поступления информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка. В реестре каждому указанному организацией в декларации объекту присваивается номер сертификата. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. Реестр размещается на официальном сайте https://covid-free.novreg.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Сертификат в течение одного рабочего дня со дня внесения записи в реестр направляется учреждением в виде электронного документа с указанным согласно реестру номером сертификата на адрес электронной почты организации, на который направлялось предложение.

8. Организация, получившая в электронном виде сертификат, для размещения его на указанном в реестре объекте самостоятельно осуществляет его отображение на бумажном носителе формата А4 или А5 в цветном варианте, обеспечивающем четкое воспроизведение номера сертификата и QR-кода.





Приложение № 1 к Порядку выдачи сертификатов, подтверждающих, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG)





Форма сертификата, подтверждающего, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG)

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение № 2 к Порядку выдачи сертификатов, подтверждающих, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG)





Декларация о том, что 100 % сотрудников прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG)

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение № 3 к Порядку выдачи сертификатов, подтверждающих, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG)





Форма реестра выданных сертификатов, подтверждающих, что 100 % сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела иммуноглобулина G (igG)

Смотрите приложение к настоящему указу







