Новый Mercedes-AMG SL получит салон "2+2" и складной экран

Компания Mercedes опубликовала фото салона нового SL и рассказала некоторые подробности о нём.

Самая шокирующая в хорошем смысле этого слова новость заключается в практичной конфигурации салона: с 1989 года модель была исключительно для влюблённых - два места. Новое поколение родстера получило компоновку "2+2".

У SL теперь сзади установлены два кресла, но они не рассчитаны на взрослых людей - с комфортом, по словам компании, в них усядутся только те, чей рост в районе 1.5 метров.

Интерьер мог бы быть таким же, как у Mercedes S-Class, но в компании решили его немного индивидуализировать: круглые дефлекторы против прямоугольных в "Эске", у панели приборов 12,3 дюйма есть козырёк, а экран мультимедиа умеет… менять угол наклона. Это особенно актуально для автомобиля с открытой крышей, в которых из-за солнца изображение может становиться нечитаемым. Диагональ тачскрина - 11,9 дюйма.

Ранее сообщалось, что новый Mercedes-AMG SL будет первым SL с системой полного привода.

Точной даты премьеры новинки не сообщается, но, судя по размаху тизерной кампании, она состоится в ближайшие месяц-два.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.