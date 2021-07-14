Один человек погиб во время беспорядков на Кубе. Как сообщает ТАСС, от полученных ранений скончался местный 36-летний житель, напавший на полицейских в Гаване.

Напомним, 11 июля недовольные действиями властей жители вышли на митинги в нескольких городах Кубы. Протестующие громили дома, магазины, поджигали контейнеры, нападали на полицейских и мирных жителей. В ходе столкновений несколько человек получили различные травмы.

"Один из участников беспорядков, 36-летний гражданин Диубис Лауренсио Техеда, погиб. Он был ранее судим за воровство и хулиганство", - пишет газета Granma.

Самые ожесточенные столкновения сторонников и противников власти произошли в муниципалитете Арройо-Наранхо к юго-востоку от Гаваны, передает РИА Новости.